Карлсен проиграл Накамуре в финале чемпионата мира по игре в пулю

Магнус Карлсен проиграл Хикару Накамуре в финале чемпионата мира по игре в пулю.

Пуля – разновидность шахмат, в которой каждому игроку в партии дается всего одна минута без добавления.

Сначала Карлсен в полуфинале Bullet Chess Championship уступил , однако в итоге смог выйти в финал через турнир проигравших.

В финале встретился с действующим чемпионом мира по игре в пулю американцем , но уступил.

Таким образом, Накамура стал четырехкратным чемпионом мира.