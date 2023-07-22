Карлсен проиграл Накамуре в финале чемпионата мира по игре в пулю
Магнус Карлсен проиграл Хикару Накамуре в финале чемпионата мира по игре в пулю.
Пуля – разновидность шахмат, в которой каждому игроку в партии дается всего одна минута без добавления.
Сначала Карлсен в полуфинале Bullet Chess Championship уступил Алирезе Фирудже, однако в итоге смог выйти в финал через турнир проигравших.
В финале Магнус встретился с действующим чемпионом мира по игре в пулю американцем Хикару Накамурой, но уступил.
Таким образом, Накамура стал четырехкратным чемпионом мира.
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