Карлсен проиграл Накамуре в финале чемпионата мира по игре в пулю

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Магнус Карлсен проиграл Хикару Накамуре в финале чемпионата мира по игре в пулю.

Пуля – разновидность шахмат, в которой каждому игроку в партии дается всего одна минута без добавления.

Сначала Карлсен в полуфинале Bullet Chess Championship уступил Алирезе Фирудже, однако в итоге смог выйти в финал через турнир проигравших.

В финале Магнус встретился с действующим чемпионом мира по игре в пулю американцем Хикару Накамурой, но уступил.

Таким образом, Накамура стал четырехкратным чемпионом мира.

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