Россияне стали чаще покупать шахматы. За первое полугодие 2023 года спрос на них вырос на 45%

Россияне стали чаще покупать шахматы и другие настольные логические игры.

К такому выводу пришли эксперты компании АТОЛ, проведя анализ продаж. За первое полугодие 2023 года спрос на шахматы вырос на 45% относительно аналогичного периода 2022 года.

В среднем сегодня приобрести набор шахмат можно за 1217 рублей, что на 6% дешевле, чем в прошлом году.

Также возрос интерес к другим популярным настольным логическим играм – нардам, шашкам, домино. При этом снизился спрос на сеги (японский вариант шахмат).

Приобрести нарды можно в среднем за 650 рублей, шашки – за 857, го – за 946, сеги – за 958.