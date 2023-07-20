Россияне стали чаще покупать шахматы. За первое полугодие 2023 года спрос на них вырос на 45%

Теги шашки нарды деньги Шахматы

Россияне стали чаще покупать шахматы и другие настольные логические игры.

К такому выводу пришли эксперты компании АТОЛ, проведя анализ продаж. За первое полугодие 2023 года спрос на шахматы вырос на 45% относительно аналогичного периода 2022 года.

В среднем сегодня приобрести набор шахмат можно за 1217 рублей, что на 6% дешевле, чем в прошлом году.

Также возрос интерес к другим популярным настольным логическим играм – нардам, шашкам, домино. При этом снизился спрос на сеги (японский вариант шахмат).

Приобрести нарды можно в среднем за 650 рублей, шашки – за 857, го – за 946, сеги – за 958.

1 комментарий

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Bashibuzuck
Люди просто хотят отвлечься от всего на свете
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