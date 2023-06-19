Тансыккужина о ситуации с флагом на ЧМ-2021: «Я глубоко благодарна спорту, шашкам, судьбе, что в моей жизни есть такая великая история»

Шашистка Тамара Тансыккужина объяснила, почему рада инциденту с флагом во время ЧМ-2021.

В 2021 году Тансыккужина играла с полькой Натальей Садовской в матче за звание чемпионки мира. Во время одной из партий организаторы убрали флаг России со стола – по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA). Позже Тансыккужина одержала итоговую победу в матче.

– Почему вы пошли в политику? Говорили, что решили попробовать силы, «раз такая ситуация сложилась».

– У меня был опыт работы в Общественной палате республики, три созыва. Это не политика, но рядом. В 2012 году мне предложили вступить в «Общероссийский народный фронт», но у меня родился ребенок. Считала невозможным совмещать это.

Я человек ответственный, если работать – то серьезно. В 2016-м впервые провели праймериз «Единой России», у меня был 22-й результат по республике, высокий результат, на самом деле.

– Партий же много. Почему именно «Единая Россия»?

– Другие не предлагали. Да я даже думала – а чего не приглашают? Я бы и подумала, может. Опыт был интересный, но потом... у меня родился второй ребенок. Так что осталась на общественной работе.

– В общем, пошли в политику, когда решили не рожать третьего ребенка.

– Да, ха-ха. На самом деле, история с флагом глубоко патриотичная, было все-таки давление политическое извне. Со стороны определенных кругов в Польше особенно. И раз уж так случилось, что пришлось проявить все человеческие качества и нечеловеческие усилия и отстоять эту ситуацию, выложиться... На волоске все висело. Это повлияло.

Знаете, когда у меня спрашивают про историю с флагом, я говорю, что это один из счастливейших моментов моей жизни. Я глубоко благодарна спорту, шашкам, судьбе, что так сложилось, в моей жизни есть такая великая история.

– Потому что благодаря этому вы стали известны?

– Да, да. Не только я, но и шашки. Шашки – это победные традиции страны, не просто люди играющие, – ответила семикратная чемпионка мира по шашкам.

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