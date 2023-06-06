Карякин о выигранном шоу-забеге в Москве: «Усыпил бдительность и победил»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил свою победу в шоу‑забеге, который проходил в Москве в рамках Недели легкой атлетики.

Накануне Карякин пробежал 60-метровку, где его соперниками были тяжелоатлет Михаил Кокляев, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Хавьер Сотомайор.

«Я ничего не понял. Прозвучала сирена, я стартовал, постарался пробежать максимально быстро. По крикам зрителей я понял, что лидирую.

Звездная компания, понимал, что будет сложно, усыпил бдительность и победил. Я получил огромное удовольствие. Главное не победа, а участие.

Сотомайор? У меня не было бы шансов там, где Хавьер профессионал своего дела, ну а в шахматах преимущество было бы у меня», – сказал Карякин.

Забег на Никольской. Акатьева, Алдонин и Карякин выиграли, Валиева и Булыкин – 2-е, Загитова и Ягудин – 3-и, Сотомайор и Губерниев – 4-е