Карякин о выигранном шоу-забеге в Москве: «Усыпил бдительность и победил»

Теги Алексей Ягудин Бег прыжки в высоту Сергей Карякин сборная Кубы Хавьер Сотомайор Михаил Кокляев Шахматы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил свою победу в шоу‑забеге, который проходил в Москве в рамках Недели легкой атлетики.

Накануне Карякин пробежал 60-метровку, где его соперниками были тяжелоатлет Михаил Кокляев, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Хавьер Сотомайор.

«Я ничего не понял. Прозвучала сирена, я стартовал, постарался пробежать максимально быстро. По крикам зрителей я понял, что лидирую.

Звездная компания, понимал, что будет сложно, усыпил бдительность и победил. Я получил огромное удовольствие. Главное не победа, а участие.

Сотомайор? У меня не было бы шансов там, где Хавьер профессионал своего дела, ну а в шахматах преимущество было бы у меня», – сказал Карякин.

Забег на Никольской. Акатьева, Алдонин и Карякин выиграли, Валиева и Булыкин – 2-е, Загитова и Ягудин – 3-и, Сотомайор и Губерниев – 4-е

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий