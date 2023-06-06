Ягудин после шоу-забега в Москве: «Я понял, что мое время ушло – будь то легкая атлетика, фигурное катание и так далее»

Алексей Ягудин иронично оценил свое участие в Неделе легкой атлетики в Москве.

Накануне олимпийский чемпион по фигурному катанию пробежал 60-метровку (в рамках показательных стартов), где его соперниками были шахматист Сергей Карякин, тяжелоатлет Михаил Кокляев и рекордсмен мира в прыжках в высоту Хавьер Сотомайор. Карякин финишировал первым, Кокляев – вторым, Ягудин – третьим, Сотомайор – четвертым.

«После забега на 100 м на предыдущей неделе легкой атлетики я, честно скажу, попробовал быть в числе тех, кто устремился к финишу.

Первые 1-2 секунды я верил, что что-то может произойти, но в какой-то момент эти люди рядом со мной убежали далеко вперед, и я понял, что мое время ушло – будь то легкая атлетика, фигурное катание и так далее.

Поэтому, уже имея такой опыт, на следующий день после 100 метров было тяжело вставать с кровати – я научился на своих ошибках и понял, что как бы я ни начинал, все равно не выиграю.

А еще один шахматист сказал мне: «Как я здорово, плотненько пообедал сегодня! Алексей, расскажите, где финишная прямая, как мы будем стартовать? Что я вообще здесь делаю?». Буквально за две секунды он вырвался вперед, и я понял – Леша, все! Меня учили снимать розовые очки – я их снял.

Если бы меня тренировал Усэйн Болт, был бы результат лучше? Хм… Да. Из-за того, что у меня титановое бедро, болт никогда не будет лишним», – сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию.

Забег на Никольской. Акатьева, Алдонин и Карякин выиграли, Валиева и Булыкин – 2-е, Загитова и Ягудин – 3-и, Сотомайор и Губерниев – 4-е