Ягудин после шоу-забега в Москве: «Я понял, что мое время ушло – будь то легкая атлетика, фигурное катание и так далее»

Теги Алексей Ягудин Бег прыжки в высоту Усэйн Болт Сергей Карякин сборная Кубы Хавьер Сотомайор Михаил Кокляев Фигурное катание

Алексей Ягудин иронично оценил свое участие в Неделе легкой атлетики в Москве.

Накануне олимпийский чемпион по фигурному катанию пробежал 60-метровку (в рамках показательных стартов), где его соперниками были шахматист Сергей Карякин, тяжелоатлет Михаил Кокляев и рекордсмен мира в прыжках в высоту Хавьер Сотомайор. Карякин финишировал первым, Кокляев – вторым, Ягудин – третьим, Сотомайор – четвертым.

«После забега на 100 м на предыдущей неделе легкой атлетики я, честно скажу, попробовал быть в числе тех, кто устремился к финишу.

Первые 1-2 секунды я верил, что что-то может произойти, но в какой-то момент эти люди рядом со мной убежали далеко вперед, и я понял, что мое время ушло – будь то легкая атлетика, фигурное катание и так далее.

Поэтому, уже имея такой опыт, на следующий день после 100 метров было тяжело вставать с кровати – я научился на своих ошибках и понял, что как бы я ни начинал, все равно не выиграю.

А еще один шахматист сказал мне: «Как я здорово, плотненько пообедал сегодня! Алексей, расскажите, где финишная прямая, как мы будем стартовать? Что я вообще здесь делаю?». Буквально за две секунды он вырвался вперед, и я понял – Леша, все! Меня учили снимать розовые очки – я их снял.

Если бы меня тренировал Усэйн Болт, был бы результат лучше? Хм… Да. Из-за того, что у меня титановое бедро, болт никогда не будет лишним», – сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию.

Забег на Никольской. Акатьева, Алдонин и Карякин выиграли, Валиева и Булыкин – 2-е, Загитова и Ягудин – 3-и, Сотомайор и Губерниев – 4-е

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8 комментариев

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Маргарита В Сафронова
Главное—участие, Алексей!)
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Джефф Лебовски
Насчёт "и так далее" - не нужно раньше времени сдаваться!
Главное - правильно подобрать афродизиаки мущщине.
Сельдерей, морские гады, орехи, шоколад... а что, а вдруг 💪
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Алексей Токарев
Плющу надо пару болтов в позвоночник, и можно будет тоже бежать.
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Лека-Лека
Однако понимание того, что время ушло, не помешало Ягудину выйти на шоу-программы, покривляться и унести в клювике 5 миллионов.
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