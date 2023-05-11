Свидлер победил на международном турнире в Швеции, Гукеш – 2-й, Гельфанд – 7-й
Российский гроссмейстер Петр Свидлер одержал победу на международном турнире в Швеции.
Tepe Sigeman & Co
Мальме, Швеция
Положение после 7 туров из 7
1. Петр Свидлер (Россия) – 4,5 балла
2-4. Гукеш Доммараджу (Индия) – 4
2-4. Абхиманью Мишра (США) – 4
2-4. Нильс Гранделиус (Швеция) – 4
5. Йорден ван Форест (Нидерланды) – 3,5
6. Арджун Эригайси (Индия) – 3
7-8. Борис Гельфанд (Израиль) – 2,5
7-8. Винсент Каймер (Германия) – 2,5
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