Свидлер победил на международном турнире в Швеции, Гукеш – 2-й, Гельфанд – 7-й

Теги результаты Петр Свидлер Борис Гельфанд Нильс Гранделиус Йорден ван Форест Винсент Каймер Абхиманью Мишра Арджун Эригайси Шахматы

Российский гроссмейстер Петр Свидлер одержал победу на международном турнире в Швеции.

Tepe Sigeman & Co

Мальме, Швеция

Положение после 7 туров из 7

1. Петр Свидлер (Россия) – 4,5 балла

2-4. Гукеш Доммараджу (Индия) – 4

2-4. Абхиманью Мишра (США) – 4

2-4. Нильс Гранделиус (Швеция) – 4

5. Йорден ван Форест (Нидерланды) – 3,5

6. Арджун Эригайси (Индия) – 3

7-8. Борис Гельфанд (Израиль) – 2,5

7-8. Винсент Каймер (Германия) – 2,5

1 комментарий

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Додик Аксель
Петра с победой на турнире ! Как он сам говорит, что не ожидал от себя такого результата. Не играл в классические шахматы больше полутора лет.
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