Лижэнь Дин примет участие в Азиатских играх в составе сборной Китая
Чемпион мира по шахматам Лижэнь Дин вошел в состав сборной Китая на Азиатские игры.
Также Китай представят Бу Сянчжи, Сюй Сянъюй и Вэй И. У женщин заявлена четырехкратная чемпионка мира Хоу Ифань.
Шахматный турнир на Азиатских играх будет проведен в третий раз.
Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу.
Россию пригласили на Азиатские игры – там есть пятнашки, волейбол ногами и гонки на лодках-драконах
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