Лижэнь Дин примет участие в Азиатских играх в составе сборной Китая

Чемпион мира по шахматам Лижэнь Дин вошел в состав сборной Китая на Азиатские игры.

Также Китай представят Бу Сянчжи, Сюй Сянъюй и Вэй И. У женщин заявлена четырехкратная чемпионка мира Хоу Ифань.

Шахматный турнир на Азиатских играх будет проведен в третий раз.

Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу.

Россию пригласили на Азиатские игры – там есть пятнашки, волейбол ногами и гонки на лодках-драконах