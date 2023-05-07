Лижэнь Дин примет участие в Азиатских играх в составе сборной Китая

Теги Бу Сянчжи Хоу Ифань сборная Китая Азиатские игры Дин Лижэнь Вэй И Шахматы

Чемпион мира по шахматам Лижэнь Дин вошел в состав сборной Китая на Азиатские игры.

Также Китай представят Бу Сянчжи, Сюй Сянъюй и Вэй И. У женщин заявлена четырехкратная чемпионка мира Хоу Ифань.

Шахматный турнир на Азиатских играх будет проведен в третий раз. 

Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу. 

Россию пригласили на Азиатские игры – там есть пятнашки, волейбол ногами и гонки на лодках-драконах

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