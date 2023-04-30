Непомнящий о том, будет ли он вновь бороться за титул чемпиона мира: «Сложно прогнозировать, но, наверное, в шахматы еще немножко поиграю, так что попробую»

Теги Лионель Месси Ян Непомнящий матч на первенство мира Шахматы

Ян Непомнящий рассказал, попробует ли вновь побороться за титул чемпиона мира по шахматам.

Сегодня российский гроссмейстер уступил Дин Лижэню на тай-брейке.

– Лионель Месси проиграл чемпионат мира, но потом вернулся и все-таки стал чемпионом. Попробуешь повторить его путь?

– Ну, как сказать, этим матчем завершился довольно большой отрезок подготовки, жизни. Сложно прогнозировать, но, наверное, в шахматы еще немножко поиграю, так что попробую, – сказал Непомнящий.

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9 комментариев

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Akynin9
Очень надеюсь что он еще раз попробует. Он сильно спрогрессировал с прошлого чемпионата. Дин при этом не был на другом уровне. В целом они показали равную игру. У Яна хорошие шансы забрать титул в следующий раз.
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Evgeny Valyaev
Непо крут. Удачи ему. Буду за него болеть.
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Akynin9
Ответ Cwetik
Бог любит троицу??? Может в третий раз не стоит позориться на весь мир?
Как может участие в финале чемпионата мира в любом спорте, тем более коогда он заканчивается настолько близким результатом быть позором??
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Mancar Camoran 2.0
Ответ mallowan
Да, да, перед вторым претендентским такие же умники везде написывали, но потом только куда то исчезли.
Человек проиграл ДВА чемпионских матча, в первом было тотальное деклассирование, во втором - собственноручно упущенная победа... победа, которая была уже в руках. Такое не может не откладывать отпечаток на психику, тем более, что Ян далеко не самый стабильный игрок в этом плане.
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mallowan
Ответ Mancar Camoran 2.0
Не стоит Ян, шансов уже нет никаких, морально-психологически ты не чемпион.
Да, да, перед вторым претендентским такие же умники везде написывали, но потом только куда то исчезли.
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asusp527
Ян, пожалуйста, улучши свою физическую форму. В этом случае тебе никто не соперник. Главный соперник для тебя там, в зеркале.
Болею и надеюсь.
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