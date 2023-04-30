Непомнящий о том, будет ли он вновь бороться за титул чемпиона мира: «Сложно прогнозировать, но, наверное, в шахматы еще немножко поиграю, так что попробую»

Ян Непомнящий рассказал, попробует ли вновь побороться за титул чемпиона мира по шахматам.

Сегодня российский гроссмейстер уступил Дин Лижэню на тай-брейке.

– Лионель Месси проиграл чемпионат мира, но потом вернулся и все-таки стал чемпионом. Попробуешь повторить его путь?

– Ну, как сказать, этим матчем завершился довольно большой отрезок подготовки, жизни. Сложно прогнозировать, но, наверное, в шахматы еще немножко поиграю, так что попробую, – сказал Непомнящий.