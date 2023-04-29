«Дин Лижэнь потратил все время, чтобы построить крепость. Китайская стена оказалась неприступна». Тренер Непомнящего о 14-й партии

Тренер Яна Непомнящего сравнил игру Дин Лижэня с «неприступной китайской стеной».

Сегодня российских и китайский гроссмейстеры сыграли вничью в 14-й партии матча за звание чемпиона мира. Общий счет равный – 7:7, завтра состоится тай-брейк.

«Ян сегодня играл мудро и хладнокровно использовал амбициозную игру соперника. В течение всей партии было только два сценария: Ян победит или Дин Лижэнь устоит. Ключевой момент в партии возник ближе к первому контролю времени, когда Яну предстояло выбрать путь для игры на победу.

Надо отдать должное и Дин Лижэню, при недостатке во времени он успел найти спасительную идею с жертвой пешки. В ладейном эндшпиле Ян использовал все ресурсы для игры на победу и боролся до конца.

Дин потратил практически все время, чтобы построить крепость. Китайская стена оказалась неприступна сегодня. На предстоящем тай‑брейке всегда важно состояние игрока и его самооценка в день игры.

Не сомневаюсь, что сегодняшняя партия, где Ян владел инициативой всю игру, только придаст ему дополнительных сил и уверенности в предстоящем бою. Верю в Яна!» – сказал Владимир Поткин.