Ян Непомнящий сыграет черными фигурами в первой партии тай-брейка против Дин Лижэня

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Россиянин Ян Непомнящий проведет первую партию тай-брейка против китайца Дин Лижэня черными фигурами.

Об этом стало известно после жеребьевки в Астане, где проходит матч за звание чемпиона мира по шахматам.

Сегодня гроссмейстеры сыграли вничью 14-ю партию – последнюю с классическим контролем времени. Общий счет в матче остался равным – 7:7.

Тай-брейк пройдет завтра. Шахматисты проведут четыре партии в рапид – с контролем 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются две блиц-партии (5 минут + 3 секунды), а затем при необходимости еще две с таким же контролем. Далее – партии в блиц 3+2 до первой победы.

2 комментария

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Vadim Larin
Класс, напряженный финал напряженного противостояния, мне как перворазряднику никогда не следившему за шахматами очень интересно наблюдать
+4
0
+4
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molot p
когда играют то,хоть бы кто написал
+1
0
+1
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