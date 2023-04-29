Ян Непомнящий сыграет черными фигурами в первой партии тай-брейка против Дин Лижэня

Россиянин Ян Непомнящий проведет первую партию тай-брейка против китайца Дин Лижэня черными фигурами.

Об этом стало известно после жеребьевки в Астане, где проходит матч за звание чемпиона мира по шахматам.

Сегодня гроссмейстеры сыграли вничью 14-ю партию – последнюю с классическим контролем времени. Общий счет в матче остался равным – 7:7.

Тай-брейк пройдет завтра. Шахматисты проведут четыре партии в рапид – с контролем 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются две блиц-партии (5 минут + 3 секунды), а затем при необходимости еще две с таким же контролем. Далее – партии в блиц 3+2 до первой победы.