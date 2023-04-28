Карякин намерен выступить на командном чемпионате России: «Мне полезно получить игровой опыт. Хочется рейтинг вернуть»

Теги Сергей Карякин командный чемпионат России командный чемпионат России жен Дмитрий Абаренов Шахматы

Сергей Карякин хочет выступить на командном чемпионате России по шахматам.

Соревнования пройдут в Сочи с 1 по 10 мая, Карякин представит команду Московской области. Ранее он возглавил спортивную федерацию этого региона.

«Сборная Подмосковья собирается на чемпионат России в Сочи. У нас будет мужская команда, две женские, несколько юношеских. Более 60 человек едет на турнир.

Спасибо спонсорам, министру спорта Подмосковья Дмитрию Абаренову за помощь. Я тоже буду играть, думаю, и мне полезно получить игровой опыт. Хочется рейтинг вернуть», – заявил Карякин.

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7 комментариев

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Ебздрогыч
Совесть не вернешь, так хоть рейтинг
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The Only
Карякин когда-то очень сильным шахматистом был.
+1
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los merengues
Ответ Оригинальный Ник
Совесть у него осталась, как и принципы, в отличии от многих знаменитостей
Бывай, Ихтиандр. /с/
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The Only
Ответ Оригинальный Ник
Он и сейчас очень сильный шахматист. Если бы не отстранение, играл бы сейчас в матче вместо Дина
Карякин, залогиньтесь.
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