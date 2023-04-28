Карякин намерен выступить на командном чемпионате России: «Мне полезно получить игровой опыт. Хочется рейтинг вернуть»

Сергей Карякин хочет выступить на командном чемпионате России по шахматам.

Соревнования пройдут в Сочи с 1 по 10 мая, Карякин представит команду Московской области. Ранее он возглавил спортивную федерацию этого региона.

«Сборная Подмосковья собирается на чемпионат России в Сочи. У нас будет мужская команда, две женские, несколько юношеских. Более 60 человек едет на турнир.

Спасибо спонсорам, министру спорта Подмосковья Дмитрию Абаренову за помощь. Я тоже буду играть, думаю, и мне полезно получить игровой опыт. Хочется рейтинг вернуть», – заявил Карякин.