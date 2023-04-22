«Непомнящий и Лижэнь играют со звериной агрессией! Сейчас в Дина какой-то бес вселился, то ли дракон, то ли тигр». Шипов о матче за шахматную корону
Гроссмейстер Шипов заявил, что Непомнящий и Лижэнь «играют со звериной агрессией».
В Астане проходит матч за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем. Общий счет после девяти партий – 5:4 в пользу Яна.
«Я ловлю каждое дыхание шахматистов. Смотрю на сцену. Вижу, как они себя ведут. Анализирую каждый ход. И вижу, что они не в состоянии справляться со своими нервами. Непомнящий и Лижэнь играют просто со звериной агрессией!
Помните, как еще пять лет назад Дин выдавал сухие серии? Он 100 партий не проигрывал. Чертовски осторожный. А сейчас какой-то бес в него вселился. То ли дракон, то ли тигр. Нападает в каждой партии – что черными, что белыми.
Ну и Ян в своем амплуа. Иногда играет гениально, а порой делает такие ляпы, что хватаешься за голову. Это прям больно!» – сказал Сергей Шипов во время беседы с президентом «Норильского никеля» Владимиром Потаниным.
Самый результативный матч за корону (16 партий без ничьих!) у русского шахматиста: он вырос в детдоме и играл на деньги, чтобы поехать за границу
У Непомнящего очко преимущества за пять партий до финиша – этого хватит? Похоже, Дин устал рисковать
Буква G в конце фамилии обозначает, что ее нужно заканчивать твердо, то есть Дин. Если бы было Din - тогда нужно было бы произносить как Динь.
Например, Wang Nan - Ван Нань, многократная чемпионка мира по настольному теннису. Тут фамилия читается твердо (есть G), а имя - мягко (G нет).
Норникель - 1) основной спонсор Непомнящего последние несколько лет; 2) основной спонсор и организатор трансляции матча в России (трансляции матча в России на тв идут все с рекламами Норникеля); 3) один из спонсоров ФИДЕ. По-моему все более чем тут очевидно
Действительно, что это с ним?!
Не забудь объяснить самому Диню как его имя произносить