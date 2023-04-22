«Непомнящий и Лижэнь играют со звериной агрессией! Сейчас в Дина какой-то бес вселился, то ли дракон, то ли тигр». Шипов о матче за шахматную корону

Гроссмейстер Шипов заявил, что Непомнящий и Лижэнь «играют со звериной агрессией».

В Астане проходит матч за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем. Общий счет после девяти партий – 5:4 в пользу Яна.

«Я ловлю каждое дыхание шахматистов. Смотрю на сцену. Вижу, как они себя ведут. Анализирую каждый ход. И вижу, что они не в состоянии справляться со своими нервами. Непомнящий и Лижэнь играют просто со звериной агрессией!

Помните, как еще пять лет назад Дин выдавал сухие серии? Он 100 партий не проигрывал. Чертовски осторожный. А сейчас какой-то бес в него вселился. То ли дракон, то ли тигр. Нападает в каждой партии – что черными, что белыми.

Ну и Ян в своем амплуа. Иногда играет гениально, а порой делает такие ляпы, что хватаешься за голову. Это прям больно!» – сказал Сергей Шипов во время беседы с президентом «Норильского никеля» Владимиром Потаниным.

Самый результативный матч за корону (16 партий без ничьих!) у русского шахматиста: он вырос в детдоме и играл на деньги, чтобы поехать за границу

У Непомнящего очко преимущества за пять партий до финиша – этого хватит? Похоже, Дин устал рисковать