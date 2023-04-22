«Непомнящий и Лижэнь играют со звериной агрессией! Сейчас в Дина какой-то бес вселился, то ли дракон, то ли тигр». Шипов о матче за шахматную корону

Теги Ян Непомнящий Сергей Шипов матч на первенство мира Владимир Потанин Лижэнь Дин Шахматы

Гроссмейстер Шипов заявил, что Непомнящий и Лижэнь «играют со звериной агрессией».

В Астане проходит матч за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем. Общий счет после девяти партий – 5:4 в пользу Яна.

«Я ловлю каждое дыхание шахматистов. Смотрю на сцену. Вижу, как они себя ведут. Анализирую каждый ход. И вижу, что они не в состоянии справляться со своими нервами. Непомнящий и Лижэнь играют просто со звериной агрессией!

Помните, как еще пять лет назад Дин выдавал сухие серии? Он 100 партий не проигрывал. Чертовски осторожный. А сейчас какой-то бес в него вселился. То ли дракон, то ли тигр. Нападает в каждой партии – что черными, что белыми.

Ну и Ян в своем амплуа. Иногда играет гениально, а порой делает такие ляпы, что хватаешься за голову. Это прям больно!» – сказал Сергей Шипов во время беседы с президентом «Норильского никеля» Владимиром Потаниным.

Самый результативный матч за корону (16 партий без ничьих!) у русского шахматиста: он вырос в детдоме и играл на деньги, чтобы поехать за границу

У Непомнящего очко преимущества за пять партий до финиша – этого хватит? Похоже, Дин устал рисковать

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12 комментариев

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vadned
Ответ Evergreen
"В Дина". Кто произносит Диньг, кто Динг, кто Динь, теперь Дин. И я не про коллег из комментов спортса, а про профессионалов. Могли бы уж как-то определиться
Правильно - Дин.

Буква G в конце фамилии обозначает, что ее нужно заканчивать твердо, то есть Дин. Если бы было Din - тогда нужно было бы произносить как Динь.

Например, Wang Nan - Ван Нань, многократная чемпионка мира по настольному теннису. Тут фамилия читается твердо (есть G), а имя - мягко (G нет).
+10
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+10
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veredrim
Ответ Melnikov1968
Уважаю Шипова, но при чем здесь Потанин?
Потанин - глава Норникеля.
Норникель - 1) основной спонсор Непомнящего последние несколько лет; 2) основной спонсор и организатор трансляции матча в России (трансляции матча в России на тв идут все с рекламами Норникеля); 3) один из спонсоров ФИДЕ. По-моему все более чем тут очевидно
+8
0
+8
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#nikon
"Нападает в каждой партии – что черными, что белыми."(с)
Действительно, что это с ним?!
+5
-1
+4
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Barcelona For Life83
Я подумал, что Валерий Кузмич
+4
-1
+3
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Ultimatum1
Ответ Melnikov1968
Уважаю Шипова, но при чем здесь Потанин?
При том, что это отрывок из беседы Шипова и Потанина
+3
0
+3
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Melnikov1968
Уважаю Шипова, но при чем здесь Потанин?
+9
-7
+2
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Melnikov1968
Ответ veredrim
Потанин - глава Норникеля. Норникель - 1) основной спонсор Непомнящего последние несколько лет; 2) основной спонсор и организатор трансляции матча в России (трансляции матча в России на тв идут все с рекламами Норникеля); 3) один из спонсоров ФИДЕ. По-моему все более чем тут очевидно
Ясно. Не знал об этом. Спасибо за информацию.
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Evergreen
Ответ vadned
Правильно - Дин. Буква G в конце фамилии обозначает, что ее нужно заканчивать твердо, то есть Дин. Если бы было Din - тогда нужно было бы произносить как Динь. Например, Wang Nan - Ван Нань, многократная чемпионка мира по настольному теннису. Тут фамилия читается твердо (есть G), а имя - мягко (G нет).
https://youtu.be/iuZRLQro1OY

Не забудь объяснить самому Диню как его имя произносить
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#nikon
Ответ jonnysilverhand01
Вперёд Лижэнь ! Дальний Восток за тебя ! Za победу ! Za Китай 🇨🇳
Могикане за кого?
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