Каруана о результативности матча между Непомнящим и Лижэнем: «Отчасти причина в том, что в защите они не играют на должном уровне»

Фабиано Каруана высказался о результативности матча на шахматную корону.

и Дин Лижэнь лишь три раза сыграли вничью в восьми партиях. Это самый результативный матч за шахматную корону с 2010 года.

В 2018-м играл матч на первенство мира против Магнуса Карлсена, где было 12 ничьих.

«Чемпионский матч невозможно сравнивать с другими турнирами в плане ощущений, давления и всего, что стоит на кону. Это ударило по мне в первой игре, затем я чувствовал себя более комфортно.

Я не знаю эмоции этих парней, но мы можем судить по количеству результативных партий и всему безумию, которое происходит, что они испытывают сильные эмоции. Особенно Дин – он откровенно говорил об этом. Возможно, именно поэтому мы видели нехарактерный проигрыш во второй партии.

Когда вы играете матч, где многое стоит на кону, каждая ошибка, каждое поражение – это моральная микротравма. Это ударяет по твоей уверенности в себе. В тоже время после победы ты на седьмом небе. Все эти эмоции забирают энергию, поэтому подобных перепадов лучше избегать.

Непомнящий и Дин – равные соперники. Я очень впечатлен тем, как много шансов для победы они создают, потому что на таком уровне это очень сложно сделать. Но в то же время мне кажется, что отчасти причина в том, что в защите они не играют на должном уровне», – сказал американский гроссмейстер.

«Так обычно никто не играет». Непомнящий и Дин месили друг друга в защите Нимцовича и ошибались как никогда