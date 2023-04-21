Тренер сборной России Рублевский: «Лижэнь в порядке и может стать проблемой для Непомнящего. У него еще будут шансы сравнять счет»

Теги Сергей Рублевский Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Тренер сборной России Сергей Рублевский оценил ход матча за шахматную корону.

После восьми партий россиянин Ян Непомнящий обыгрывает китайца Дин Лижэня со счетом 4,5:3,5.

«Думаю, Лижэнь продолжит постоянно менять варианты белым цветом. Непомнящий будет повторять ход е4. Все уже поняли, что там китайский гроссмейстер ищет пятый угол, имеет реальные проблемы. Белые получают удобную позицию или играют с перевесом. Скорее всего, такая тенденция сохранится.

Не сломался ли Лижэнь после поражения в седьмой партии? Он в порядке и может стать проблемой для Яна. Хоть и упустил серьезнейший шанс в восьмой. Но, думаю, шансы сравнять счет у него еще будут.

Яну надо закреплять успех. Иначе результат останется неясным. Матч уже вышел из той колеи, когда можно отстоять свое преимущество, сделав много ничьих. Это не пройдет.

Мы наблюдаем открытый футбол, где нет смысла играть на удержание счета. И гроссмейстеры уже не перестроятся. Будут биться до конца, искать шансы на победу в каждой партии. Тем интереснее», – сказал Рублевский.

«Так обычно никто не играет». Непомнящий и Дин месили друг друга в защите Нимцовича и ошибались как никогда

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1 комментарий

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Дэннис Молинарев
Больше напоминает не открытый футбол, а вопросы из 13-го сектора (из интернета)
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