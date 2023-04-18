Дин Лижэнь о поражении в седьмой партии: «Я думаю, что играл не так уж и плохо, просто в конце все испортил»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Рихард Раппорт Шахматы

Дин Лижэнь прокомментировал поражение в седьмой партии матча за шахматную корону.

Китайский гроссмейстер уступил Яну Непомнящему, россиянин повел в счете.

«Я сказал Рихарду (Раппорту), что буду играть французскую защиту. Но сказал это полушутя. Он воспринял мои слова серьезно и сказал, что я могу попробовать французскую защиту, чтобы удивить своего соперника.

Я думаю, что играл не так уж и плохо, но просто в конце я все испортил. Было очень тяжело играть. Я просто не мог найти правильное продолжение в игре», – сказал Дин Лижэнь.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fusionax
вангую победу Непо в одной из следующих партий и разницу +2 - которую Дин уже не сможет отыграть.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий