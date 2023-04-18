Дин Лижэнь о поражении в седьмой партии: «Я думаю, что играл не так уж и плохо, просто в конце все испортил»
Дин Лижэнь прокомментировал поражение в седьмой партии матча за шахматную корону.
Китайский гроссмейстер уступил Яну Непомнящему, россиянин повел в счете.
«Я сказал Рихарду (Раппорту), что буду играть французскую защиту. Но сказал это полушутя. Он воспринял мои слова серьезно и сказал, что я могу попробовать французскую защиту, чтобы удивить своего соперника.
Я думаю, что играл не так уж и плохо, но просто в конце я все испортил. Было очень тяжело играть. Я просто не мог найти правильное продолжение в игре», – сказал Дин Лижэнь.
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