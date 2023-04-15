Ян Непомнящий: «Мне все равно, следит ли Карлсен за матчем. Он же вроде стримером стал»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин ТАСС Шахматы

Ян Непомнящий заявил, что владел преимуществом в партии матча против Дин Лижэня.

Непомнящий сегодня белыми обыграл Лижэня в пятой партии матча за шахматную корону. 

«В какой-то момент партии я был не уверен, что делать. Но в целом белые прессинговали, и удалось уверенно одержать победу. 

В выходной день накануне я старался отдохнуть и переключиться на сегодняшнюю партию. Потому что в четвертой партии день у меня не задался.

По шкале от 1 до 10 я сейчас счастлив больше, чем на 5, но меньше, чем на 10. Мне все равно, следит ли Магнус (Карлсен) за матчем. Он же вроде стримером стал», – сказал Непомнящий. 

«Я обыграл бы Карлсена в Доте». Непомнящий побеждал в киберспорте, но ушел ради шахмат (и денег)

Признания Карлсена в новом интервью: отказ от матча с Непомнящим из-за страха, нетрезвая игра и ода Каспарову

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
asusp527
Ответ FalcaoNePoedet
может это байт Магнуса на возвращение) все хотят отыграться после поражений, а Магнус этой возможности не дал)
...потому что сам испугался поражения.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FalcaoNePoedet
Ответ BobbySe7en
Матч легитимный, никто не спорит, да и сегодня сыграл почти как машина, но, все таки, держа в уме прошлогодний матч, я бы таким "троллингом" не бросался.
может это байт Магнуса на возвращение) все хотят отыграться после поражений, а Магнус этой возможности не дал)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Борис _____
Спортс как всегда набрасывает - или по глупости, или специально. Там в вопросе прозвучало типа "я спросил Магнуса, за кого он будет болеть - Магнус сказал "мне всё равно". Поэтому "мне всё равно" от Яна - это не троллинг и не пренебрежение, а просто развитие темы, всё было с юмором и вполне уместно.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FalcaoNePoedet
это такой байт на возвращение Магнуса?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grand Admiral
Неплохо было бы, если бы ещё добавили вопросы, на которые отвечал Ян. Там его напрямую спросили про Магнуса, и привели его резкую цитату, что ему наплевать на текущий матч за шахматную корону
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
От Яна, что популярность в шахматном сообществе набрал именно через стримы, звучит смешно такое "пренебрежение".
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BobbySe7en
Матч легитимный, никто не спорит, да и сегодня сыграл почти как машина, но, все таки, держа в уме прошлогодний матч, я бы таким "троллингом" не бросался.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maksim shavkun
Копатели, россиянин станет чм!!!😂
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tolball
Ответ Dmitry Rozanov
Неплохо Ян может в троллинг. Но вообще матч абсолютно легитимен, Магнус сам отказался
Комментарий скрыт
+3
-17
-14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fourt
Ответ Міш Міш
Так все равно , что постоянно о нем говорю ))))
его спросили о магнусе - он ответил. по факту у претендента на звание чемпиона мира сейчас есть задачи поважнее, чем внимание карлсена
+25
-3
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Rozanov
Неплохо Ян может в троллинг. Но вообще матч абсолютно легитимен, Магнус сам отказался
+24
-4
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Как его корежит, этого непомнящего
+4
-12
-8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Міш Міш
Комментарий скрыт
+5
-17
-12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Пивненко
Где-то обиделся стример из Норвегии.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий