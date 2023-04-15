Ян Непомнящий: «Мне все равно, следит ли Карлсен за матчем. Он же вроде стримером стал»

Ян Непомнящий заявил, что владел преимуществом в партии матча против Дин Лижэня.

сегодня белыми обыграл в пятой партии матча за шахматную корону.

«В какой-то момент партии я был не уверен, что делать. Но в целом белые прессинговали, и удалось уверенно одержать победу.

В выходной день накануне я старался отдохнуть и переключиться на сегодняшнюю партию. Потому что в четвертой партии день у меня не задался.

По шкале от 1 до 10 я сейчас счастлив больше, чем на 5, но меньше, чем на 10. Мне все равно, следит ли Магнус (Карлсен) за матчем. Он же вроде стримером стал», – сказал Непомнящий.

«Я обыграл бы Карлсена в Доте». Непомнящий побеждал в киберспорте, но ушел ради шахмат (и денег)

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