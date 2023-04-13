Смагин о поражении Непомнящего: «Произошло то, что неоднократно повторялось в матче с Карлсеном и получило меткое название «дергунчик Ян»

Сергей Смагин высказался о поражении Яна Непомнящего в четвертой партии матча на первенство мира.

Российский гроссмейстер проиграл китайцу Дин Лижэню. Счет в матче сравнялся – 2:2.

– В принципе, все развивалось очень даже неплохо для Яна. Сложный дебют, позиция со взаимными шансами. Ну и для всех неожиданно, что произошло то, что неоднократно даже повторялось в матче с Карлсеном и получило довольно меткое название «дергунчик Ян».

То есть когда на пустом месте довольно немотивированно Ян делает какой‑то импульсивный ход, который практически сразу проигрывает. Трудно сказать, что происходит с ним внутри в этот момент, потому что такие ошибки стали достаточно систематичными.

Казалось, что к этому матчу он должен постараться как минимум избежать этого или минимизировать хотя бы. Однако сегодняшняя партия показывает, что проблема в общем и целом осталась.

Теперь его задача – собраться. Все‑таки опыт у него уже есть и понимание того, что с ним происходит, тоже. Осталось только снова привести свое состояние в нормальное и продолжать играть. Играет‑то он нормально. Однако если делать такие ляпы, то никакая выдающаяся игра не поможет.

– Остается ли Ян фаворитом, или после такого поражения эти статусы надо отбрасывать?

– Мы возвращаемся к ситуации, когда многие считали, что матч будет нервным и ближе к равенству. Если я сам изначально считал, что у Яна есть игровой и психологический перевес, то по сегодняшней партии, конечно, так смело заявлять мало кто будет.

Очень важная партия будет в субботу. Совершенно непонятно, как Яну вести ее. С одной стороны, хочется как минимум если не отыграться, то навязать борьбу.

С другой, возникает вопрос, хватит ли ему дня перерыва, чтобы прийти в себя. Тут большой вопрос. Но в любом случае перерыв ему очень кстати, – сказал вице-президент Федерации шахмат России.