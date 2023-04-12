Непомнящий о ничьей с Лижэнем: «Я занял сегодня ненужную мне позицию. Много думал над структурой»

Ян Непомнящий высказался о ничьей с Дин Лижэнем в третьей партии матча за шахматную корону.

– Итак, я занял сегодня ненужную мне позицию. Думал много над структурой. В целом, не очень понравился дебют. Думаю, после хода слон‑b4 я вдруг почувствовал, что должен нейтрализовать худшую позицию. Конечно, мне не понравилось, как сегодня прошел дебют.

Королевский [ферзевой] гамбит – очень хороший дебют. Да, многого не добиться, но это наиболее удобный‑популярный дебют. И здесь сложно нарушить равенство, если соперники совершают более‑менее продуманные и правильные ходы.

– Как вы провели выходной?

— Довольно обычно. Отдыхал‑готовился. И так далее. На самом деле ничего особенного не происходит в выходные дни.

Люблю ли слушать музыку? Да, слушаю перед некоторыми партиями. Но не думаю, что я из тех людей, у которых есть свой плейлист.

– Как у вас со сном?

– Спасибо, пока не жалуюсь, – сказал Непомнящий.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Ян Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем в третьей партии