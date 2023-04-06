Сергей Карякин: «Я уже третий созыв нахожусь в Общественной палате. Будем, как и раньше, заниматься развитием спорта, реализовывать различные проекты»

Теги Сергей Карякин Политика Шахматы

Сергей Карякин прокомментировал новость, что он вошел в состав Общественной палаты РФ

Сегодня президент России Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты. В ее состав вошли, в частности, Карякин и глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер. 

«Я уже третий созыв нахожусь в Общественной палате. Приятно быть членом комиссии по физической культуре и спорту под руководством Ирины Александровны Винер. С ней всегда приятно работать, это настоящий профессионал.

Будем, как и раньше, заниматься развитием спорта, реализовывать различные проекты. Конечно, наша работа носит в большей степени рекомендательный характер. Но я благодарен всем институтам власти, которые к нам прислушиваются.

За время работы мы написали немало писем в различные инстанции, и нам часто шли навстречу — и депутаты, и другие органы. Это хорошая возможность себя проявить и зарекомендовать. В конце концов, спорт — это то, в чем я разбираюсь и могу быть полезен», – сказал Карякин.

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