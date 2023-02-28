Карякин об исключении из рейтинга ФИДЕ: «Мне достаточно сыграть одну партию, хотя лучше несколько, и я смогу вернуться туда»

Теги рейтинги ФИДЕ Сергей Карякин Р-Спорт Шахматы

Сергей Карякин заявил, что исключение из рейтинга ФИДЕ не стало для него неожиданностью. 

«Я знал, что это произойдет. Год назад я участвовал в последнем турнире. В течение года я не играл, не было возможности выступать.

По правилам, если ты год не участвуешь в турнирах, то вылетаешь из рейтинга.

С другой стороны, мне достаточно сыграть одну партию, хотя лучше несколько, и я смогу вернуться туда», – сказал Карякин.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arty K.
а ты уверен, что после того, что ты наговорил, тебя в рейтинг вернут? 🤡
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий