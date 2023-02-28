Карякин об исключении из рейтинга ФИДЕ: «Мне достаточно сыграть одну партию, хотя лучше несколько, и я смогу вернуться туда»
Сергей Карякин заявил, что исключение из рейтинга ФИДЕ не стало для него неожиданностью.
«Я знал, что это произойдет. Год назад я участвовал в последнем турнире. В течение года я не играл, не было возможности выступать.
По правилам, если ты год не участвуешь в турнирах, то вылетаешь из рейтинга.
С другой стороны, мне достаточно сыграть одну партию, хотя лучше несколько, и я смогу вернуться туда», – сказал Карякин.
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