Светлана Журова: «Допускаю, что скоро не только шахматы, но и другие виды спорта будут переходить в Азию»

Теги Светлана Журова ФШР Азиатская шахматная федерация Шахматы

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о переходе Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую шахматную федерацию.

«Я допускаю, что скоро не только шахматы, но и другие виды спорта будут потихоньку переходить в Азию. Когда мы перестали быть СССР, у нас был выбор, куда идти – в Европу или в Азию.

Мы приняли консолидированное решение в сторону Европы, а ряд других стран, которые входили в Советский Союз, ушли в Азию. А Казахстан, к примеру, в некоторых видах спорта выступает на одном континенте, а в некоторых – на другом.

Стоит ли сейчас всему нашему спорту уходить в Азию? Все зависит от вида спорта, потому что, к примеру, в фигурном катании больше конкуренция, наверное, в Европе. Но при этом, если нас не допустят выступать в соревнованиях, в которых мы участвовали ранее, то фигурное катание уйдет в Азию», – сказала Журова.

Шахматисты первыми переходят в Азию. Просчитали на ход вперед или поторопились?

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7 комментариев

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La Gushka
Та если Евросоюз считает, что всё, что восточнее Украины и Финляндии - это Азия...
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mjordan
Светуля, тебе, как и многим депутатам по спортивной линии, лучше в нее есть.
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Ебздрогыч
Давайте госдуму с депутатами в Азию перенесем. Ирак, Афганистан, Сирия - вариантов куча!
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La Gushka
И вся госдума тоже в Азию переходит?
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Самая цитируемая и вообще недура
Журова, ты давно фк смотрела? В Европе выше конкуренция, чем в Азии?! Неожиданно! Японские и корейские фигуристки сейчас резко напряглись, Хендрикс и Шотт их обошли!
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Melnikov1968
Главное чтобы ты в Азию перешла.
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Кавабунга Шреддоголовый
Допускаю, что светлана журова свалит из России, как только **** задымится
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