Светлана Журова: «Допускаю, что скоро не только шахматы, но и другие виды спорта будут переходить в Азию»

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о переходе Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую шахматную федерацию.

«Я допускаю, что скоро не только шахматы, но и другие виды спорта будут потихоньку переходить в Азию. Когда мы перестали быть СССР, у нас был выбор, куда идти – в Европу или в Азию.

Мы приняли консолидированное решение в сторону Европы, а ряд других стран, которые входили в Советский Союз, ушли в Азию. А Казахстан, к примеру, в некоторых видах спорта выступает на одном континенте, а в некоторых – на другом.

Стоит ли сейчас всему нашему спорту уходить в Азию? Все зависит от вида спорта, потому что, к примеру, в фигурном катании больше конкуренция, наверное, в Европе. Но при этом, если нас не допустят выступать в соревнованиях, в которых мы участвовали ранее, то фигурное катание уйдет в Азию», – сказала Журова.

Шахматисты первыми переходят в Азию. Просчитали на ход вперед или поторопились?