Дворкович о матче на первенство мира: «Возможно, из-за особенностей места проведения сроки сдвинутся на 4-5 дней. Латинская Америка – основной вариант»
Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что препятствий для проведения матча за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем нет.
Сегодня стало известно, что матч пройдет с 7 по 30 апреля.
– Возможно, из‑за особенностей места проведения матча сроки сдвинутся на 4-5 дней.
– Никто не помешает шахматистам сыграть?
– Нет, – сказал Дворкович.
«Пока еще есть варианты. Латинская Америка остается основным», – ответил президент ФИДЕ на вопрос, где планируется провести матч.
Матч за шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем пройдет с 7 по 30 апреля 2023 года
Комментарии