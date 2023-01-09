Дворкович о матче на первенство мира: «Возможно, из-за особенностей места проведения сроки сдвинутся на 4-5 дней. Латинская Америка – основной вариант»

Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что препятствий для проведения матча за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем нет.

Сегодня стало известно, что матч пройдет с 7 по 30 апреля.

– Возможно, из‑за особенностей места проведения матча сроки сдвинутся на 4-5 дней.

– Никто не помешает шахматистам сыграть?

– Нет, – сказал Дворкович.

«Пока еще есть варианты. Латинская Америка остается основным», – ответил президент ФИДЕ на вопрос, где планируется провести матч.

Матч за шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем пройдет с 7 по 30 апреля 2023 года