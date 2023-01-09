Дворкович о матче на первенство мира: «Возможно, из-за особенностей места проведения сроки сдвинутся на 4-5 дней. Латинская Америка – основной вариант»

Теги ФИДЕ Ян Непомнящий Аркадий Дворкович матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что препятствий для проведения матча за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем нет. 

Сегодня стало известно, что матч пройдет с 7 по 30 апреля. 

– Возможно, из‑за особенностей места проведения матча сроки сдвинутся на 4-5 дней. 

– Никто не помешает шахматистам сыграть?

– Нет, – сказал Дворкович.

«Пока еще есть варианты. Латинская Америка остается основным», – ответил президент ФИДЕ на вопрос, где планируется провести матч. 

Матч за шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем пройдет с 7 по 30 апреля 2023 года

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