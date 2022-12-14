Карякин о матче за шахматную корону: «Дин – очень сложный соперник, но Непомнящий не отстает по классу. Шансы 50 на 50»

Российский гроссмейстер поделился ожиданиями от матча за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем.

«В матче за корону между Непомнящим и Дином шансы 50 на 50. Дин в последнее время мало играет в шахматы, он в какой-то степени заперт в Китае из-за пандемии. С другой стороны, это может быть для него шансом позаниматься в спокойной обстановке. Все зависит от того, как он воспримет эту ситуацию с запретом на выезд из страны.

Дин – очень сложный соперник, но Непомнящий не отстает по классу. Все может случиться на шахматной доске, нельзя загадывать», – сказал Карякин.