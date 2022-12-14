Карякин о матче за шахматную корону: «Дин – очень сложный соперник, но Непомнящий не отстает по классу. Шансы 50 на 50»

Теги Сергей Карякин Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился ожиданиями от матча за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем.

«В матче за корону между Непомнящим и Дином шансы 50 на 50. Дин в последнее время мало играет в шахматы, он в какой-то степени заперт в Китае из-за пандемии. С другой стороны, это может быть для него шансом позаниматься в спокойной обстановке. Все зависит от того, как он воспримет эту ситуацию с запретом на выезд из страны.

Дин – очень сложный соперник, но Непомнящий не отстает по классу. Все может случиться на шахматной доске, нельзя загадывать», – сказал Карякин.

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