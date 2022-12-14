Анатолий Карпов: «Месси мог бы успешно играть в шахматы»

Теги Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Анатолий Карпов Шахматы

12-й чемпион мира Анатолий Карпов заявил, что аргентинский футболист Лионель Месси мог бы успешно играть в шахматы.

«Да, он мог бы [успешно играть в шахматы]. Многие футболисты играли в шахматы, в том числе во времена СССР. Безусловно, Месси тоже мог бы играть», – сказал Карпов.

Накануне сборная Аргентины со счетом 3:0 победила Хорватию в 1/2 финала чемпионата мира в Катаре.

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