Фигуристка Курносенко получила сотрясение мозга после столкновения на тренировке на этапе Гран-при России в Перми

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Фигуристка Варвара Курносенко, выступающая в танцах на льду с Федором Варламовым, получила сотрясение мозга после столкновения с Владой Храмовой и Матвеем Грачевым на тренировке перед произвольным танцем на этапе Гран-при России среди юниоров в Перми.

Об этом рассказал тренер Курносенко и Варламова Петр Дурнев. 

«На тренировке в ребят въехала другая пара, никто не виноват, они просто не видели друг друга.

У Вари небольшое сотрясение, в связи с этим мы были вынуждены снять спортсменов с соревнований, дабы сохранить здоровье. 

После ритм-танца в Перми Курносенко и Варламов шли на седьмом месте. 

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