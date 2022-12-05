Карпов о госпитализации: «Не знаю, что со мной случилось. Думаю, кто-то меня встретил из нехороших людей»

12-й чемпион мира по шахматам рассказал, что не знает, как оказался в больнице.

В конце октября гроссмейстера госпитализировали с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой. В середине ноября его выписали.

«Чувствую себя нормально, отдыхаю. Каждый день состояние улучшается.

Не знаю, что со мной случилось, надо будет разобраться. Думаю, кто-то меня встретил из нехороших людей. Не знаю, где и как это случилось, но будем разбираться.

Надеюсь, что в ближайшее время новой госпитализации не будет. Мне в России оказали всю необходимую помощь, так что не было смысла уезжать за границу», – сказал Карпов.