ФИДЕ может допустить до международных турниров детские и паралимпийские сборные России (ТАСС)
Члены совета Международной шахматной федерации (ФИДЕ) провели предварительные консультации по поводу возможного участия детских и паралимпийских команд России и Беларуси в соревнованиях под эгидой организации.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Члены совета ФИДЕ провели предварительные консультации относительно возможного участия команд, представляющих Россию и Беларусь, в официальных соревнованиях.
Хотя общие ограничения Международного олимпийского комитета (МОК) остаются в силе, значительное число членов совета выступает за то, чтобы позволить представителям наименее защищенных групп шахматистов – игрокам с ограниченными возможностями, детям, пожилым людям – участвовать в официальных командных соревнованиях ФИДЕ.
Тем не менее продолжается дискуссия, к какой именно группе указанное разрешение должно применяться в первую очередь.
Предполагается, что эти команды будут формироваться национальными федерациями, но выступать будут под флагом ФИДЕ. Конкретные детали будут указываться в положениях о соревнованиях.
Если решение будет официально оформлено, то российские паралимпийцы смогут выступить в рамках официальной шахматной Паралимпиады, намеченной на конец 2022 года.
Итоговое решение будет принято советом ФИДЕ по итогам формальных предложений рабочей группы», – сказал источник.
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