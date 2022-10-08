ФИДЕ может допустить до международных турниров детские и паралимпийские сборные России (ТАСС)

Члены совета Международной шахматной федерации ( ) провели предварительные консультации по поводу возможного участия детских и паралимпийских команд России и Беларуси в соревнованиях под эгидой организации.

Об этом сообщает со ссылкой на источник.

«Члены совета ФИДЕ провели предварительные консультации относительно возможного участия команд, представляющих Россию и Беларусь, в официальных соревнованиях.

Хотя общие ограничения Международного олимпийского комитета (МОК) остаются в силе, значительное число членов совета выступает за то, чтобы позволить представителям наименее защищенных групп шахматистов – игрокам с ограниченными возможностями, детям, пожилым людям – участвовать в официальных командных соревнованиях ФИДЕ.

Тем не менее продолжается дискуссия, к какой именно группе указанное разрешение должно применяться в первую очередь.

Предполагается, что эти команды будут формироваться национальными федерациями, но выступать будут под флагом ФИДЕ. Конкретные детали будут указываться в положениях о соревнованиях.

Если решение будет официально оформлено, то российские паралимпийцы смогут выступить в рамках официальной шахматной Паралимпиады, намеченной на конец 2022 года.

Итоговое решение будет принято советом ФИДЕ по итогам формальных предложений рабочей группы», – сказал источник.