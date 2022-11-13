Аркадий Дворкович: «Я никого заранее никогда не обвиняю, но Ниманн сам признавался в читерстве в онлайне. Это были подтвержденные случаи»

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал о проблеме жульничества в шахматах.

«Читинг – это действительно проблема. Прежде всего она касается онлайна, но были случаи и за доской. Мы серьезно с ним боремся», – сказал глава ФИДЕ.

Также Дворкович прокомментировал расследование в отношении американского гроссмейстера Ханса Ниманна. Ранее чемпион мира Магнус Карлсен отказался играть против него, упомянув о проблеме читерства в шахматах.

«У нас есть независимая группа, которая ведет расследование, она работает абсолютно самостоятельно, мы никак на нее не давим. Я никого заранее никогда не обвиняю, но Ниманн сам признавался в читерстве в онлайне.

Это были подтвержденные случаи. Что касается неподтвержденных, я пока ничего не могу сказать», – добавил Дворкович.

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