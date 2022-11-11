Аркадий Дворкович: «Карпов разговаривает, лечение проходит планово. Дело даже не в падении, а в пневмонии»

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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал о состоянии Анатолия Карпова.

Ранее 12-го чемпиона мира госпитализировали с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой.

«Я общаюсь с близкими Анатолия Евгеньевича, в первую очередь, информация поступает от его супруги. Да, он разговаривает, лечение проходит планово.

Пневмония штука сложная – дело не столько даже в падении, а в пневмонии, ее надо пролечить, хорошо, что это делается в больнице, потому что на ногах это невозможно сделать. По моей информации, ситуация улучшается», – сказал Дворкович.

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