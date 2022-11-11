Дворкович о матче за шахматную корону: «Проводить турнир в России мы не можем. Главный претендент – Мексика»

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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕАркадий Дворкович высказался о месте проведения матча на первенство мира.

Матч за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем пройдет весной 2023 года.

«В России мы не можем проводить чемпионаты мира по рекомендации МОК. Не хотим обострять ситуацию в этой части. И в этой связи Китай – не очень справедливо. Поэтому рассчитываем на нейтральную страну.

Сейчас мы ведем переговоры. Мексика – главный претендент, но есть еще пара интересантов, способных вступить в конкуренцию. Решение примем в течение месяца. До конца этого года определимся», – сказал Дворкович.

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