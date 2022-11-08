Член набсовета Федерации шахмат России: «Ожидаем, что на этой неделе Карпова переведут из реанимации»
Член наблюдательного совета Федерации шахмат России Альберт Степанян рассказал о состоянии здоровья 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.
«Разговаривал с его супругой. К сожалению, серьезных прорывов пока нет.
Анатолий медленно, но верно идет на поправку. Пока что он все еще находится в реанимации, его не переводят в обычную палату. Но он в сознании, все нормально.
Ожидаем, что на этой неделе его переведут из реанимации», — сказал Степанян.
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