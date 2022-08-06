Александр Грищук: «Костенюк признана шахматисткой года абсолютно заслуженно. Я ее с этим поздравляю»

Теги ФИДЕ Александра Костенюк Александр Грищук ТАСС Шахматы

Трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук поздравил Александру Костенюк с вручением премии как лучшей шахматистке года от Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Конечно, Александра получила премию абсолютно заслуженно. Я ее с этим поздравляю», – сказал Грищук.

Костенюк была признана шахматисткой года по версии ФИДЕ в пятницу. Церемония награждения прошла на конгрессе федерации в индийском Ченнаи.

В 2021 году Костенюк стала победительницей Кубка мира среди женщин, чемпионкой мира по быстрым шахматам, а также заняла второе место на чемпионате мира по блицу.

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