Александр Грищук: «Костенюк признана шахматисткой года абсолютно заслуженно. Я ее с этим поздравляю»

Трехкратный чемпион мира по блицу поздравил с вручением премии как лучшей шахматистке года от Международной шахматной федерации ( ).

«Конечно, Александра получила премию абсолютно заслуженно. Я ее с этим поздравляю», – сказал Грищук.

Костенюк была признана шахматисткой года по версии ФИДЕ в пятницу. Церемония награждения прошла на конгрессе федерации в индийском Ченнаи.

В 2021 году Костенюк стала победительницей Кубка мира среди женщин, чемпионкой мира по быстрым шахматам, а также заняла второе место на чемпионате мира по блицу.