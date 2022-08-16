Сергей Карякин: «Заявление Макларена удивительно. Но думаю, что на данный момент политика по отношению к российским спортсменам меняться не будет»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал слова канадского юриста Ричарда Макларена, который назвал несправедливыми отстранения российских спортсменов из-за ситуации на Украине.

«Заявление Макларена даже удивительно. Но бывает так, что у отдельных людей просыпается совесть. Особенно тогда, когда до этого они что-то делали вразрез с ней.

И периодически им хочется высказаться против того, что происходит. Но думаю, что политика в мире на данный момент по отношению к российским спортсменам, к сожалению, меняться не будет», – сказал Карякин.

Ранее Макларен возглавлял независимую комиссию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию дела о допинге в Сочи‑2014.

За Россию заступился сам Макларен – главный обвинитель нашего спорта. Его слова на что-то повлияют?