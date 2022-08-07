Депутат Свищев: «Дворковичу нельзя забывать, какую страну он представляет. Необходимо снять с российских спортсменов незаконные санкции»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту прокомментировал переизбрание на пост президента Международной шахматной федерации ( ).

«Избрание на новый срок – большая честь. Но в нынешних условиях – это и повышенная ответственность. Аркадию Дворковичу после переизбрания нужно дистанцироваться от политики и убрать ее из мировых шахмат.

Помимо этого, Дворковичу нельзя забывать, какую страну он представляет. Необходимо снять с российских спортсменов незаконные санкции, а в конце года вернуть флаг и гимн. Шахматы должны быть вне политики», – сказал Свищев.