Депутат Свищев: «Дворковичу нельзя забывать, какую страну он представляет. Необходимо снять с российских спортсменов незаконные санкции»

Теги ФИДЕ Аркадий Дворкович Дмитрий Свищев Политика Шахматы

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал переизбрание Аркадия Дворковича на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Избрание на новый срок – большая честь. Но в нынешних условиях – это и повышенная ответственность. Аркадию Дворковичу после переизбрания нужно дистанцироваться от политики и убрать ее из мировых шахмат.

Помимо этого, Дворковичу нельзя забывать, какую страну он представляет. Необходимо снять с российских спортсменов незаконные санкции, а в конце года вернуть флаг и гимн. Шахматы должны быть вне политики», – сказал Свищев.

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