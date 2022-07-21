Карякин о шахматном роботе, сломавшем палец ребенку: «Надо разобраться, что было не так, может, программная ошибка. Робот давно играет, и никогда такого не было»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал инцидент с шахматным роботом на турнире Moscow Chess Open.

В ходе одной из партий механизм, запрограммированный на игру в шахматы, сильно придавил к доске палец ребенка. Мальчик получил перелом.

«Это не тот повод, который стоит использовать для продвижения и популяризации шахмат, это неправильно. Я желаю здоровья мальчику, чтобы он поправился как можно быстрее.

Надо разобраться, что было не так, может, какая-то ошибка программная или что-то еще. Робот уже давно играет, и никогда такого не было. Бывают такие несчастные случаи. Я желаю мальчику здоровья», – сказал Карякин.

Шахматный робот сломал палец ребенку во время турнира Moscow Chess Open