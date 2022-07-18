Карякин об угрозах: «Я все запротоколировал и буду с правоохранительными органами консультироваться. Люди себе наговорили на несколько статей»

Российский шахматист рассказал об угрозах в свой адрес.

— У нас у всех за последнее время поменялся круг друзей, многих приходится вносить в черный список. Ты со многими перестал общаться?

— Сложно, но кому-то это удалось. На самом деле, тех людей, которых считал своими друзьями, я не потерял ни одного. Без преувеличения. А те, кто сегодня друзья, завтра — нет, — они да, отстранились. Кто-то довольно жестко. В целом их личный выбор. Но в целом же все нормально. Могу даже сказать, что я приобрел новых друзей, с которыми из-за одинаковых политических взглядов стали чаще общаться.

— Несмотря на отстранение, ты ведешь активную деятельность.

— Это идет от души, просто глядя на некоторые вещи я не могу молчать. Многие люди, говорю не в осуждение, в сложные или конфликтные ситуации решают, что лучше отмолчаться. Таких большинство. Проблем нет. Но у меня есть такое качество, что я говорю то, что думаю. И в этой сложной ситуации не молчу, мой голос стал слышен.

— Сейчас за твою позицию можно и в глаз получить. Многие стали очень нервные. Тебе не угрожали?

— Конечно. Мне столько угрожали! Я все это запротоколировал, и когда решусь, я буду и с правоохранительными органами консультироваться. Потому что люди себе наговорили на несколько статей. Это 100 процентов. Угроза жизни — это серьезно, и за это можно сесть. Я буду думать, смотреть, что с этим всем делать. Материалов у меня очень много.

— Звучит как угроза для тех, кто не держал язык за зубами.

— Я им рекомендую извиниться. И тогда их прощу великодушно. А если нет, то почему я должен это терпеть? Не собираюсь этого делать. И семье моей прилетало. Если люди думают, что им все позволено, то буду доказывать обратное, – сказал Карякин.

Шахматистка Костенюк – Карякину: «Сереж, очнись! Хватит выслуживаться, злорадствовать, плясать на костях и кляузничать. Поняли уже все, какой ты патриот»