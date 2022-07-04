Илья Городецкий: «Второе место Накамуры на турнире претендентов для меня будет большей сенсацией, чем досрочная победа Непомнящего»

Экс-руководитель онлайн-комиссии ФИДЕ Илья Городецкий оценил игру Яна Непомнящего и американца на турнире претендентов.

«Стиль, в котором выиграл Непомнящий — вот что поразительно, а в самом результате ничего удивительного нет. Когда закончился Матч на первенство мира, я отправил Яну итоговый разбор, заголовок которого был таким: «Непомнящий оправится от этого удара и выиграет еще много турниров». Этот прогноз очень быстро оправдался, и это очень приятно.

На то сообщение и на поражение в Матче на первенство мира Ян отреагировал очень спокойно: «Спасибо, все проходит — пройдет и это». Он психологически очень устойчивый человек, быстро восстановил запас энергии, а его шахматная сила никуда не уходила. И в Мадриде он это весьма убедительно доказал.

Надо сказать, что соперники тоже помогли — все, кроме, пожалуй, Хикару Накамуры — провели турнир ниже своих возможностей. Вообще, если Накамура все-таки займет второе место, для меня это будет бОльшей сенсацией, чем досрочная победа Непомнящего.

Хикару позиционирует себя как шахматный любитель, бесконечно стримит, у его секунданта рейтинг 2100. Не ожидаешь, что такой человек займет второе место в турнире претендентов. А он и по уровню игры в этом турнире на втором месте», – рассказал Городецкий.