Ян Непомнящий после досрочной победы на турнире претендентов: «Как себя чувствую? Традиционный ответ – не знаю»

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал досрочную победу в турнире претендентов.

Непомнящий второй раз подряд выиграл турнир и обеспечил себе участие в матче за шахматную корону, который пройдет в апреле 2023-го.

«Как я себя сейчас чувствую? Традиционный ответ – я не знаю…

На этом турнире я больше старался играть в шахматы, чем играть на победу. Это важно.

Еще один важный фактор – у меня никогда не было здесь шестичасовой игры. Мне посчастливилось не играть слишком долго», – сказал Непомнящий.

«Вряд ли сыграю в матче за шахматную корону». Карлсен не хочет новой встречи с Непомнящим – и как быть?

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