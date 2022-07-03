Непомнящий о победе на турнире претендентов: «Чувствую себя крайне истощенным. Отчасти уже есть облегчение – главная цель достигнута»

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал свою победу на турнире претендентов в Мадриде.

Сегодня россиянин получил право сыграть в матче за шахматную корону. Действующим чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен.

«Конечно, я невероятно счастлив и благодарен всем, кто помогал мне. Но также я чувствую себя крайне истощенным, это очень долгий турнир – и фактически он еще не закончен, завтра еще одна игра.

Отчасти уже есть облегчение – главная цель достигнута, но завтра последняя партия, я не хочу испортить ее, как это было в прошлом году», – сказал Непомнящий.

«Вряд ли сыграю в матче за шахматную корону». Карлсен не хочет новой встречи с Непомнящим – и как быть?