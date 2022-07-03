Тренер Непомнящего: «Результат на турнире претендентов превзошел наши ожидания. Ян провел большую работу и вырос как шахматист»

Тренер российского шахматиста Яна Непомнящего Владимир Поткин оценил его выступление на турнире претендентов.

«Думаю, пять побед и ни одного поражения на сегодняшний день – отличный результат. Обычно для первого места хватает и меньшего количества очков.

Так что нынешний результат уже превзошел наши ожидания – он сыграл лучше, чем мы рассчитывали. Ян демонстрирует на этом турнире очень яркую игру. Особенно я бы хотел отметить стартовый поединок, в котором он играл с Дин Лижэнем.

Многие называли китайского шахматиста одним из фаворитов турнира, но Непомнящему удалось навязать ему сложную борьбу черными и провести отличную атаку на короля.

В прошлом году после победы на турнире претендентов в Екатеринбурге он провел большую работу и вырос как шахматист, поднялся еще на одну ступеньку.

И сегодняшние результаты неспроста. Нельзя сказать, что Яну где-то повезло. Нет, он заслужил этот результат своей неустанной работой за доской и вне ее», – сказал Поткин.

«Вряд ли сыграю в матче за шахматную корону». Карлсен не хочет новой встречи с Непомнящим – и как быть?