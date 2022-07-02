Тренер Непомнящего: «Не думаю, что Карлсен откажется от матча, если увидит, что его ждет самый достойный из турнира претендентов»

Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, высказался о турнире претендентов в Мадриде.

На данный момент Непомнящий лидирует с отрывом в два очка и является главным претендентом на участие в матче против норвежца Магнуса Карлсена за звание чемпиона мира.

«На турнире претендентов мы видим, как молодые шахматисты не выдерживают накала борьбы и им не хватает грамотно построенной турнирной стратегии. Ян показывает хорошую игру, а самое главное – выдерживает напряжение борьбы на всей дистанции.

Важно, что удается не только выигрывать партии в хорошем стиле, но и хладнокровно вести защиту. В обеих партиях с Фабиано Каруаной пришлось быть защищающейся стороной. С практической точки зрения Ян поставил максимальное количество проблем, что позволило не только свести партии вничью, но и получить дополнительный прилив сил и уверенности для последующих поединков», – сказал Поткин.

В прошлом году Карлсен заявлял, что может отказаться от следующего матча за шахматную корону, если его соперником станет не Алиреза Фиружа. Французский гроссмейстер сейчас занимает последнее место в турнире претендентов.

«Будет ли играть Карлсен с Непомнящим, если Ян доведет дело до победы на турнире претендентов? Чтобы ответить на ваш вопрос, давайте дождемся окончательного результата турнира претендентов.

Магнус всегда ждет встречи с сильнейшими игроками в мире. Не думаю, что он откажется от матча, если увидит, что его ждет самый достойный из возможных соперников по итогам турнира», – отметил Поткин.