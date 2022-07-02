Анатолий Карпов: «Непомнящий смог преодолеть психологический комплекс, который у него возник после матча с Карлсеном»

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов оценил игру российского гроссмейстера Яна Непомнящего на турнире претендентов в Мадриде.

«Ян Непомнящий по праву лидирует в турнире, но для него важно не расслабиться на финише и не упустить свой шанс. Для него дело уже, можно сказать, практически сделано.

Ян смог преодолеть психологический комплекс, который у него возник после матча с чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Скорее всего, у него комплекс возник именно против Карлсена, а с другими противниками Ян играет блестяще.

Он молодец, его можно только похвалить. Но ведь есть же понимание неудобного соперника, для него это Карлсен, а не кто-то другой», – сказал Карпов.

За счет чего Непомнящий рвет турнир претендентов и идет к новой встрече с Карлсеном? Объясняем предельно доступно

Турнир претендентов. 12-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Накамурой и упрочил лидерство, Лижэнь уступил Раджабову, другие результаты