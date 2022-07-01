«Теоретически Непомнящего возможно догнать, но я в это не верю. Он – реальный претендент на шахматную корону». Смагин о турнире претендентов

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Российский гроссмейстер Сергей Смагин считает, что Ян Непомнящий сможет составить конкуренцию в матче за чемпионство мира.

Сейчас Непомнящий за два тура до конца лидирует в турнире претендентов, который проходит в Мадриде. Для победы россиянину осталось набрать 0,5 очка.

«Ян практически может принимать поздравления. Теоретически его возможно догнать, но я в это не верю.

Ян настолько солидно выглядит на фоне своих оппонентов на этом турнире, что это практически нереально, но подождем следующего тура.

Он сейчас реальный претендент на мировую шахматную корону», – сказал Смагин.

Турнир претендентов. 12-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Накамурой и упрочил лидерство, Лижэнь уступил Раджабову, другие результаты

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