«Никто не показывает даже среднего уровня форму. Мне кажется, это завершится победой Непомнящего». Смагин о турнире претендентов

Российский гроссмейстер Сергей Смагин оценил шансы Яна Непомнящего выиграть турнир претендентов в Мадриде.

По итогам девяти туров Непомнящий удерживает лидерство, набрав 6,5 очков. В прошлой партии он сыграл вничью с ближайшим преследователем – американцем Фабиано Каруаной.

«Ян прошел через очень тяжелую позицию, но уже не в первый раз на этом турнире он проскакивает мимо неприятных для себя моментов. Главное – спортивный результат, а он налицо.

Ничья с главным конкурентом, сохранил отрыв в одно очко – это колоссальный задел для победы на турнире, трудно представить себе, что Ян потеряет свое лидерство, хотя все может быть. Впереди еще пять туров, и у Яна все очень легко пока получается, хотя это только внешнее впечатление.

Что касается Каруаны, то он пенять может только сам на себя: если в первом круге не хватило решительности, то сейчас просто сдали нервы, он допустил грубый зевок, и мечты о победе на турнире претендентов может оставить на следующий раз.

Если бы немного по-другому события развивались, то можно было бы говорить, что есть интрига, но так как никто не показывает даже среднего уровня форму, то мне кажется, что турнир завершится победой Яна», – добавил собеседник агентства.