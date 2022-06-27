Александр Жуков: «У Непомнящего есть все шансы на первое место в турнире претендентов. Каруана, по сути, единственный соперник»

Вице-президент Федерации шахмат России Александр Жуков прокомментировал ничью россиянина Яна Непомнящего в партии с Фабиано Каруаной в 9-м туре турнира претендентов.

Непомнящий сохранил лидерство и опережает Каруану на 1 очко.

«Эта ничья в пользу Яна, он играл черными. Каруана, по сути, единственный соперник в турнире, и Ян сохранил отрыв в одно очко, поэтому важно было удержать ничью. Теперь у нашего шахматиста все шансы на первое место.

Думаю, что никаких ограничений не будет, Ян сыграет с Карлсеном за шахматную корону. Маловероятно, что это произойдет в России, но все может быть», – сказал Жуков.

Турнир претендентов продлится до 4 июля.