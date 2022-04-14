Анатолий Карпов: «У России есть все права стать членом азиатской федерации. Я как член совета ФШР проголосовал за вхождение в азиатскую часть»

12-й чемпион мира Анатолий Карпов оценил решение о переходе России в Азиатскую шахматную федерацию.

Сообщалось, что Федерация шахмат России (ФШР) планирует выступить из Европейского шахматного союза.

«У России есть все права стать членом азиатской федерации. Экстраординарного в переходе ничего не вижу.

Сейчас с Азией у нас тесные связи, и они становятся только плотнее. Я как член совета ФШР проголосовал за вхождение в азиатскую часть», – заявил Карпов.

Федерация шахмат России вступит в Азиатскую шахматную федерацию