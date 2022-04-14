ФИДЕ о переходе России в Азиатскую шахматную федерацию: «Процедура смены континентальных федераций не требует нашего официального одобрения»

В Международной шахматной федерации (ФИДЕ) прокомментировали новость о предстоящем выходе России из Европейского шахматного союза.

Сообщалось, что Федерация шахмат России планирует вступить в Азиатскую шахматную федерацию.

«Процедура смены континентальных федераций регулируется их внутренними правилами и не требует официального одобрения ФИДЕ.

Если такое изменение произойдет, в дальнейшем совет ФИДЕ должен будет принять решение о перераспределении квот в рамках чемпионата мира с учетом всех обстоятельств», – заявили в ФИДЕ.

Федерация шахмат России вступит в Азиатскую шахматную федерацию