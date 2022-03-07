Анатолий Карпов: «Когда политика так вошла в мировой спорт? Все, что сейчас происходит с российскими спортсменами, никак не связано с заветами де Кубертена»

12-й чемпион мира по шахматам высказался об отстранении российских спортсменов от международных турниров в связи с событиями на Украине.

В частности, Международный паралимпийский комитет запретил россиянам участвовать в в Пекине.

«У меня остается вопрос – когда политика так вошла в мировой спорт? Все, что сейчас происходит с российскими спортсменами, никак не связано с заветами Пьера де Кубертена, а это 1894 год.

А что сотворили с российскими паралимпийцам – это вообще сложно комментировать. Люди с ограниченными возможностями, выступают на сверхусилиях, а их лишают Игр.

Я уже давно говорю, что в том виде, в каком все происходит сейчас: допинг влез в спортивный мир, политизированность решений, все, что творит олимпийское руководство – это все противоречит основным идеям олимпийского движения», – заявил Карпов.

Тотальная зачистка нашего спорта: МОК потребовал выгнать сборные России со всех крупных турниров – так и происходит