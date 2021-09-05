Спонсором ФИДЕ стала компания, занимающаяся разработкой грудных имплантов

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) заключила договор о партнерстве с компанией Establishment Labs, специализирующейся в области медицинских технологий.

Соглашение действует до 2022 года. Компания, которая занимается, в частности, разработкой грудных имплантов, будет спонсировать женские шахматные соревнования, включая турнир претенденток и матч за звание чемпионки мира.

«Establishment Labs борется за здоровье и благополучие женщин более 10 лет, и наше партнерство с ФИДЕ по продвижению профессиональных женских шахмат – логичное воплощение всего, за что мы выступаем как организация», – сказал основатель и гендиректор компании Хуан Хосе Чакон Кирос.