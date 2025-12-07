Яну предложили выбрать между Двалишвили и Нурмагомедовым: «Видели, как прошел их бой? Кто был опаснее? Могут устроить реванш»

Ян: Умар или Мераб? Они могут провести реванш.

Чемпион UFC Петр Ян объяснил, почему не хочет выбирать между Умаром Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили .

«Вы же видели, как прошел бой Мераба с Умаром. Кто был опаснее? Они могут устроить реванш. Вот и посмотрим.

Понимаете, я шел три боя к новому титульному бою. Очень долгий путь.

Алексу Перейре [чемпион полутяжелого веса] дали сразу? Он звезда, выиграл много боев, был чемпионом» – сказал Ян.

Напомним, Ян победил Двалишвили в реванше на UFC 323. Мераб победил в марте 2023-го.

В январе 2025-го Двалишвили одолел судейским решением Нурмагомедова.

Ян о желании Двалишвили провести трилогию: «Мерабу сейчас нужно посетить джакузи с мальчиками, отдохнуть там. И посмотрим»

Двалишвили после поражения Яну: «Хочу реванш. Я должен вернуться. Сегодня я попробовал устроить шоу. Не хочу показывать скучную борьбу»